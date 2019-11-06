'ABD'nin Deyr ez Zor'da üs inşa etmesi Suriye'nin egemenliğinin ihlali'

Rus Senatör Konstantin Kosaçev, ABD’nin Suriye’nin Deyr ez Zor vilayetinde iki üs inşa etmesinin ülkenin egemenliğinin ihlali anlamına geldiğini ifade etti.

Kosaçev, Anadolu Ajansı’nın Suriye'de petrol yataklarının en yoğun olarak bulunduğu Deyr ez Zor’da iki yeni üs kurduğu haberi ile ilgili olarak Facebook’tan değerlendirmede bulundu.

Kosaçev, “Bu ayrıca tüm olanlara bakacak olursak, Batı’da kimsenin umursamadığı Suriye’nin egemenliğini en radikal biçimde ihlal ediyor. Yine Avrupa Parlamentosu’nda hukukun üstünlüğünden söz etmeyi seven ABD’nin NATO üyesi Avrupalı müttefiklerinden bir tepki duyulmuyor” ifadelerini kullandı.