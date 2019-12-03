'Türkiye artık güvenlik mimarisinde kendisine yer açmak istiyor, NATO artık ihtiyaçlarını karşılamıyor'

Emekli diplomat ve Boğaziçi Enerji Kulübü Başkanı Mehmet Öğütçü'ye göre, Londra’daki Liderler Zirvesi NATO açısından tarihi bir zirve olacak. Türkiye'nin kuruluşundan bu yana ittifakın en sadık müttefiklerinden olduğunu belirten Öğütçü Ankara'nın bugün artık bölgesinde bağımsız bir güç olarak kendisine güvenlik mimarisinde yer açmak istediğinin altını çizdi. Öğütçü, bunun sebebinin NATO'nun artık Türkiye'nin ihtiyaçlarını tamamen karşılamaması ve ittifakın 5'inci maddenin de artık uygulanabilir olmaktan çıkması olduğu görüşünde.