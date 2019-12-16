Erdoğan'dan ABD'deki 'Ermeni Soykırımı' kararına tepki

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Kongresi'ndeki Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, Kızılderililere yapılanları Amerika'nın yüz karası olarak niteledi ve İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini söyledi.

ABD Senatosu, 1915 Ermeni olaylarını 'Soykırım' olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etti.

ATV ve A Haber ortak canlı yayınına katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Ermeni meselesiyle alakalı, sözde Ermeni soykırımı konusunda bunları oradaki yetkililere anlattığım zaman bazılarına bakıyorum, konulara hakim değiller. Biz şu anda silahlı kuvvetlerimizin elinde olan 1 milyonun üzerindeki belgeyi açıyoruz. Gelsin tarihçiler, hukukçular incelesin'', - ifadelerini kullandı.

'Amerika'nın yüz karası'

''Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar, alsanız ne yazar. Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Bu kararlar siyasidir. Hukuka uygun hiçbir yanı yok. Bunları bizim kabul etmemiz mümkün değil'' diyen Erdoğan sözlerine böyle devam etti: ''Bizim de bazı kararlar almamız gerekebilir. Çok açık net rahatlıkla söyleyeyim, Amerika'da Kızılderililerle ilgili söylememek, konuşmamak mümkün mü? Bu Amerika'nın yüz karasıdır''.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ''Bunların elimizde belgeleri var, arşivlerde belgeleri var. Bunlarla beraber savunmada değil, taarruzda olacağız. Batının ırkçılık ve sömürgecilik tarihi olduğunu ortaya koyacağız'' diye ekledi.

'Gerekirse Kürecik ve İncirlik'i kapatırız'

Erdoğan Ermeni Soykırımı kararına tepki göstererek, İncirlik Hava Üssü'nün ABD'nin kullanımına kapatılabileceğini de söyledi: ''Böyle bir kararı vermemiz gerektiği anda bu kararı alma yetkisi bize aittir. Yeri geldiğinde otururuz kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i kapatırız''.