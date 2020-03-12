ABD'den Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi üssüne hava saldırısı

ABD'ye ait savaş uçaklarının Irak'ın Anbar vilayetinde Suriye-Irak sınırına yakın bir noktada bulunan Haşdi Şabi güçlerine ait bir üsse hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA, ABD'ye ait savaş uçaklarının Suriye ile Irak sınırı yakınlarındaki bir noktaya hava saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Sky News kanalının haberinde ise "ABD uçakları, Anbar vilayetinin El-Huray köyünde Haşdi Şabi üssüne hava saldırıları düzenledi" ifadelerine yer verildi.