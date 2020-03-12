Trump, Avrupa'dan ABD'ye yapılacak bütün seyahatleri 30 gün boyunca yasakladı

Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten 'ulusa sesleniş' konuşması gerçekleştiren ABD Başkanı, "Avrupa'dan gelen yolcular sebebiyle ABD'de de vakalar arttığını görüyorum. Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca bütün seyahatleri yasaklıyoruz" açıklamasını yaparak "Avrupa'dan ABD'ye gelen her şey bu kısıtlamalara dahil olacak. Bu, İngiltere için geçerli olmayacak" diye kaydetti.

Türkiye'nin dahil edilmediği yasak 26 ülkeyi kapsıyor

Konuşmasından hemen sonra İç Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada da, Başkan Trump’ın ABD’ye varışlarından 14 gün öncesine kadar olan sürede belirli Avrupa ülkelerinde bulunan yabancı ülke vatandaşlarının çoğunun Amerika’ya girmelerini askıya alan bir başkanlık bildirisini imzaladığı belirtildi. Listede Schengen olarak bilinen şu 26 ülke yer alıyor: Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Holland, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve İsviçre.