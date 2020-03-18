UEFA, EURO 2020'yi 1 yıl erteledi

Koronavirüs salgını spor organizasyonlarını vurmaya devam ediyor. UEFA, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesine karar verdi.
UEFA, EURO 2020'yi 2021 yazına erteleme kararı aldığını duyurdu. Karara göre şampiyona gelecek yıl 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
Koronavirüs salgını spor organizasyonlarını vurmaya devam ediyor. UEFA, EURO 2020'nin bir yıl ertelenmesine karar verdi.
ABD’nin kasıtlı olarak İran'ı yeni tip koronavirüse karşı savaşmaktan alıkoyduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington’u Tahran’a uyguladığı yaptırımları kaldırmaya çağırdı.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) pandemi ilan ettiği yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili insanların doğru bilgiye ulaşabilmesi için internet ve sosyal medya devleri güçlerini birleştirdiklerini ilan etti.
Bloomberg, koronavirüs ve bu salgını durdurmak için alınan tedbirler yüzünden petrole olan talebin tarihin en büyük düşüşünü sergileyebileceği uyarısında bulundu.
Suriye istihbarat servisi, ABD ordusunun El Tanf’taki üssünün 55 kilometrelik alanın dışına, özellikle de İdlib’e sabotaj için militan gönderdiğini öğrendi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)