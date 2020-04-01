Trump’tan ‘koronavirüs’ itirafı: Her şeyi biliyordum

ABD Başkanı Donald Trump, salgın yeni başladığında Kovid-19’un taşıdığı olası tehditle ilgili gerçeği bilinçli olarak sakladığını itiraf etti.

Business Insider’in haberine göre Trump, “Her şeyi biliyordum. Bunun korkunç olabileceğini biliyordum. Muhtemelen her şeyin iyi olabileceğini de biliyordum. Bense kötümser olmak istemiyorum” diyerek insanlara umut vermenin önemli olduğunu kaydetti.

Bazı sağlık uzmanları, Trump’ın bu davranış modelini eleştirdi. Uzmanlar, ABD’nin gereken hazırlıklar için önemli zamanı kaçırdığı görüşünde.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 920 artarak 4 bin 90'a yükseldi.