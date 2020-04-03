BM’de Rusya’nın koronavirüsle mücadeleyi engelleyen yaptırımların kaldırılması teklifi reddedildi

ABD, AB, İngiltere, Ukrayna ve Gürcistan, BM Genel Kurulu’nda ülkelerin koronavirüsle mücadelesine engel olan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına yönelik Rusya’nın teklifini veto etti.

Rusya’nın BM Daimi Temsilciliği’nden yapılan açıklamaya göre, ABD, AB, İngiltere, Ukrayna ve Gürcistan, koronavirüsle mücadelede engel olan tek taraflı yaptırımların kaldırılmasına karşı çıktı.

Açıklamada “Yaptırımları savunan küçük bir grup ülkenin, BM Genel Sekreteri’nin (Antonio Guterres) çağrısına hazır olmadığını göstermesi ve siyasallaştırılmış yaklaşımlarıyla çıkarlarından vazgeçememesinden üzüntü duyuyoruz” ifadeleri kullanıldı.