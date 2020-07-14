Suriyeli militan: ABD’li eğitmenlerin gözetiminde eğitildik

Tadmor kenti yakınlarında yakalanan bir Devrimci Komandolar Ordusu militanı Abdullah el Mişuat, gazetecilere açıklama yaptı. El Mişuat, ABD’li eğitmenlerin gözetiminde eğitimden geçtiğini söyledi.

El Mişuat, “ABD’li eğitmenler her türlü silahı nasıl kullanabileceğimizi öğretti. Silahların tamamı ABD yapımıydı. ABD’li eğitmenleri görüyordum, eğitimlere geliyorlardı, ancak dersleri Suriyeliler yapıyordu. ABD’li eğitmenler hazırlıkları uzaktan gözlemliyor, teyit ediyor, değerlendirme yapıyordu” ifadelerini kullandı.

'Rus mevzileri hakkında bilgi toplamakla görevlendirildik'

Diğer yandan gazetecilere konuşan yakalanan militanlardan Cesim el Ali, “Rakka vilayetine, El Mansur kentine görev için gönderildik. Rusya, İran ve Suriye mevzilerine dair bilgi toplamamız gerekiyordu” açıklamasını yaptı.