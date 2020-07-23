'Doların güçlenmesi Kovid-19'un ekonomiye olan olumsuz etkisini daha da artırabilir'

IMF’den yapılan açıklamada, “Doların güçlenmesi, kısa vadede küresel ticaret ve ekonomik aktivitedeki düşüşü artırabilir” denildi.
Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD dolarının küresel ticaret ve finans alanındaki hakimiyetinin Kovid-19 kaynaklı krizin etkisini daha da artırabileceğini belirtti.
IMF’den yapılan açıklamada, “Doların güçlenmesi, kısa vadede küresel ticaret ve ekonomik aktivitedeki düşüşü artırabilir” denildi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin lideri, yeni tip koronavirün (Kovid-19) ekonomik sonuçlarıyla mücadele için hazırlanan 750 milyar euro’luk kurtarma programı ve 1 trilyon euro’nun üzerinde gelecekteki bütçe konusunda anlaştı.
Türk Hava Kuvvetlerine ait olması gereken 8 adet F-35 uçağı ABD Hava Kuvvetlerine devredildi. Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, ABD Hava Kuvvetleri’ne, Türkiye için üretilen sekiz adet F-35A uçağını modifiye etme yetkisi vermişti.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının beşeriyete diz çöktürdüğünü söyledi.
Konfederasyon komutanlarının adını taşıyan askeri üslerin isimlerinin değiştirilmesine bir kez daha karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, ''İki harika dünya savaşı tüm bu üslerde kazandık'' diye konuştu.
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