Moskova’da restoran ve kafelere geçici QR kod dövmeleriyle giriş yapılabilecek

Delivery Club isimli yemek teslim servisi, Everink Tattoo isimli internet dergisiyle birlikte Moskovalıların restoran ve kafelere giriş yapabilmesi için geçici QR kod dövmeleri hizmeti vermeye başladı.
Rusya’nın başkenti Moskova’da aşı yaptıranlar veya son altı ay içinde Kovid-19 geçirmiş olanların kentteki restoran ve kafelere QR kodlarının resmedildiği geçici dövmelerle girebileceği belirtildi.
Delivery Club isimli yemek teslim servisi, Everink Tattoo isimli internet dergisiyle birlikte Moskovalıların restoran ve kafelere giriş yapabilmesi için geçici QR kod dövmeleri hizmeti vermeye başladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, EURO 2020 final karşılaşması sonrasında Londra’nın merkezinde İngiliz holiganların çıkardığı olaylara, BBC’nin Rusya’da oynanan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde yayınladığı 'Rusya'nın Holigan Ordusu' adlı belgeselini hatırlatarak tepki gösterdi.
Galatasaray futbol takımı, Olimpiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a girişte, PCR testlerinin kabul edilmemesi sebebiyle Türkiye'ye geri döndü. Türk Dışişleri "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" açıklaması yaptı.
NATO Genel Sekreteri'nin Güney Kafkasya ve Orta Asya Özel Temsilcisi James Appathurai, Rusya ile İngiltere arasındaki gerilimin ardından NATO'nun Karadeniz'deki varlığını koruyacağını ve bu bölgedeki partnerleriyle işbirliğini güçlendirmeyi planladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında 16 Haziran’da Cenevre’de yapılacak görüşme öncesinde Washington’ın geçmişte yaptığı hataları gözden geçirmesini umduklarını ifade etti.
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