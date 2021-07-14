Moskova’da restoran ve kafelere geçici QR kod dövmeleriyle giriş yapılabilecek

Galatasaray futbol takımı, Olimpiakos ile oynanacak hazırlık maçı için Yunanistan'a girişte, PCR testlerinin kabul edilmemesi sebebiyle Türkiye'ye geri döndü. Türk Dışişleri "Yunanistan’ın ülkemizin önde gelen takımlarından birini bu tür bir tavırla karşılaması, spor alanında dahi ülkemize yönelik tahammülsüzlüğünü göstermektedir" açıklaması yaptı.