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05:08 14 Mart 2020
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    Kuzey Kıbrıs koronavirüs nedeniyle sınırlarını kapattı: Türkiye dahil tüm ülkelerden Kuzey Kıbrıs'a giriş yasaklandı

    © AFP 2020 / BIROL BEBEK
    Koronavirüs salgını
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    Kuzey Kıbrıs'ta koronavirüs salgını nedeniyle düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında önemli kararlar alındı. Yapılan açıklamada 14 Mart'tan itibaren 1 Nisan'a kadar Türkiye dahil tüm ülkelerden, Kuzey Kıbrıs'a giriş ve çıkışlar yasaklandığı belirtildi.

    Kuzey Kıbrıs'ta Bakanlar Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Akıncı, Bakanlar Kurulu toplantısının devam ettiği sırada değerlendirmelerde bulundu. 

    Koronavirüs salgınının dünyada geldiği son durumun yarattığı tedirginlikle bu toplantının yapılmasını istediğini kaydeden Akıncı, panik yapmaya gerek olmadığını ancak tedbirli olunması gerektiğini söyledi.

    Akıncı, bu salgının en hafif zararla atlatılması için tedbirlerin zamanında alınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

    "Bakanlar Kuruluna Anayasa'nın verdiği yetki çerçevesinde, 124'ncü madde uyarınca olağanüstü durum ilan edilmesi önerisi yaptım. Bakanlar Kurulumuz bu konuda biraz düşünme ihtiyacı hissediyor. Bu konuyu bugün Meclisteki partilerle de konuştuk. Partiler bu konuda uyum içinde. Olağanüstü durum deyince olağanüstü hal akla geliyor, 'demokratik özgürlüklere dokunma amacı mı var?' gibi algılar oluşur. Asla böyle bir şey söz konusu değildir. Öneri sadece ve sadece sağlık konusunda. Bu konuda tedirgin olduklarını görüyorum. Bu tedbirin, bu safhada gerekli olup olmadıkları konusunda tereddütleri var. Ben o kanaatte değilim."

    '14 gün süreyle içimize kapanmamız gerekiyor'

    Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bizim 14 gün süreyle içimize kapanmamız gerekiyor. Herkesin bu süreyi zaruri hizmetler tedarik edilmek kaydıyla evinde geçirmesi gerekiyor." dedi. Kıbrıs Türk Tabipler Birliğinden koronavirüs salgınıyla ilgili aldığı verilere değinen Akıncı, önerdiği tedbirin alınmadığı takdirde ülkede görülecek vaka sayısının hızla artacağını kaydetti.  Akıncı, Kuzey Kıbrıs halkına kendi sağlıkları ve toplum sağlığı için hafta sonunu evinde geçirme çağrısında bulundu. 

    Öte yandan Akıncı, önerdiği olağanüstü durum kararı alındığı takdirde, Sağlık Bakanı'nın yetkili olacağını söyledi. Kuzey Kıbrıs Anayasası'nın 124'üncü maddesi, "Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım hallerinde, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde, süresi üç ayı geçmemek üzere, olağanüstü durum ilan edebilir." kararını içeriyor.

    Bakanlar Kurulu kararları

    Kuzey Kıbrıs Başbakanı Ersin Tatar, toplantı sonrası açıklama yaparak, alınan kararları şöyle sıraladı:

    - Kamuda polis, itfaiye, sağlık, sivil havacılık maliye ve benzeri hizmetler haricinde görev yapan tüm kamu görevlileri 27 Mart 2020 tarihine kadar idari izinli sayılacaklardır.

    - Özel sektörde, eczane, benzin istasyonu, fırın, ve market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet üreten işletmeler haricinde tüm dükkan, işletme, casino, gece kulübü, bet ofisi Eğlence merkezi vb. yerler 27 Mart 2020 tarihine kadar kapalı olacaktır.

    - Bakanlar Kurulu, önümüzdeki 48 saat içerisinde gelişmelere bağlı olarak Bakanlar Kurulumuz fasıl 156 tahtında kısmi veya tam sokağa çıkma yasağı alınmasını değerlendirecektir.

    - 14 Mart 2020 saat 02.00 itibariyle 1 Nisan 2020 tarihine kadar, kara, deniz ve hava sınır kapılarından KKTC'ye sadece KKTC vatandaşları ve ülkemizde yasal izinli bulunan kişiler girebilecektir. Bunun dışında kalan kişilerin KKTC’ye girişleri 1 Nisan 2020 tarihine kadar yasaklanmıştır.

    - Hangi ülkeden geldiğine bakılmaksızın, kara, deniz ve hava kapılarından ülkemize giren vatandaşlarımız ve yasal izinli kimseler 14 gün süre ile evlerinde izlem ve kontrol altında kalacaklardır. Buna uygun davranmayanlar hakkında 45/2018 sayılı Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında yasal işlem başlatılacaktır.

    - 14 Mart 2020 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında dernek, birlik ve lokallerde toplanılması ve toplu ibadet yapılmaması kararı üretilmiştir.

    - Mağusa Devlet Hastanesi'nin bir karantina hastanesi olarak kullanılmasına karar verilmiş ve hastanemizde yeterli personel, ekipman ve yatak kapasitesinin ve her türlü olanakların sağlanması konusundaki çalışmalar artırılmıştır.

    Öte yandan, Kuzey Kıbrıs'taki tüm okulların tatil süresi 27 Mart'a kadar uzatıldı.

    Bakanlar Kurulu, 10 Mart'ta ülkede ilk kez bir Alman turistte koronavirüs tespit edilmesinin ardından bir dizi tedbir kararları açıklamıştı.  

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    Etiketler:
    Sınır, Koronavirüs, Türkiye, Kuzey Kıbrıs
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