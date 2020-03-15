İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinde koronavirüs tespit edildi

İspanya Başbakanlık ofisi tarafından yapılan açıklamada, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

Hem Gomez'in hem de Sanchez'in durumunun iyi olduğu belirtilirken, ikisinin de sağlık otoriteleri tarafından belirlenen önleyici tedbirleri takip ettiği belirtildi.

Sanchez dün akşam koronavirüs nedeniyle İspanya genelinde 15 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.