Suudi Arabistan'dan gelen 315 umre yolcusunun bulunduğu uçak, Konya'daki yurtlarda yer kalmaması nedeniyle sabah saatlerinde Kayseri Havalimanı'na indi. Uçaktan inen yolcular, dış hatlar girişinde oluşturulan alanda sağlık görevlileri tarafından sağlık kontrolünden geçirildi.

Umre yolcuları, daha sonra otobüslere bindirilerek Talas'ta bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na götürüldü. 6 otobüsle yurda götürülen yolcular, burada bahçede kurulan sağlık çadırında da kontrolden geçirildikten sonra binaya alındı. Umre yolcuları, burada 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak.

Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de de koronavirüs karantinası: Umreden gelen 315 kişi gözlem altında https://t.co/X4G79e1ADI pic.twitter.com/Nr6EZu2T5d — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 16, 2020

​Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye dönen 10 bin 330 umre yolcusu, dün Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantina altına alınmıştı.