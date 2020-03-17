Otobüsten karantinaya: Irak'tan dönen Türkleri diğer yolcular ihbar etti

DHA’da yer alan habere göre Irak’ta işçi olarak çalışan üç kişi, karayoluyla Türkiye’ye gelerek Ankara’ya gitmek için otobüse bindi. Otobüs, yolcu indirip-bindirmek için Adana Merkez Otogarı’nda saat 03:30 sıralarında durdu.

Diğer yolcular, yüzlerinde maske bulunan kişileri polise ihbar etti. Polis ve sağlık ekipleri, otobüsten indirilen kişileri karantinaya almak için Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Üç kişinin ‘koronavirüs’ şüphesi nedeniyle gözetim altında tutulacağı belirtildi.

Çin’in Vuhan kentinde Aralık 2019’da ortaya çıkan koronavirüs, 160’dan fazla ülkede 182 bin kişiye bulaşmış, 7 binden fazla insan hayatını kaybetmişti. Türkiye’de de 47 kişide virüs görüldüğü açıklanmıştı. Yurt dışından dönenlere 14 gün evlerinde kalmaları tavsiyesi yapılıyor.