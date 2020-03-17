Prada'dan Milano hastanelerine yoğun bakım ve solunum cihazı ünitesi bağışı

en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da, moda devi Prada da salgın ile mücadeleye katıldı.

Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin CEO'ları Patrizio Bertelli ve Miuccia Prada ile Başkan Carlo Mazzi'nin Milano'daki üç hastaneye kişisel olarak toplam altı yoğun bakım ve solunum cihazı ünitesi bağışladığını duyurdu.

Bağış, İtalya'daki koronavirüs ölüm oranının 24 saat içinde yaklaşık 400 artarak 1.441'den 1.809'a çıktığı haberini takip etti. Yetkililere göre, ülkede vaka sayısı da 21.157'den 24.747'ye yükseldi.

Geçen hafta boyunca, bazı büyük moda markaları da virüsle savaş için milyonlarca bağışta bulundu. Giorgio Armani, İtalya'daki hastanelere 1.25 milyon euro bağış yaptı.

Donatella Versace ve kızı Allegra Versace Beck ise Milano’nun San Raffaele hastanesinin yoğun bakım ünitesine 200.000 euro bağışladığını duyurdu.

Öte yandan, Dior, Givenchy, Fenty, Louis Vuitton ve Kenzo gibi ünlü lüks kozmetik ve parfüm şirketlerini bünyesinde barındıran LVMH Grup, Fransa'daki en büyük parfüm fabrikalarında el dezenfektanı üretip hastanelere ücretsiz dağıtacağını açıkladı.