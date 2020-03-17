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19:58 17 Mart 2020
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    Denizli Valisi Hasan Karahan

    Denizli Valisi: 2 şüpheli koronavirüs vakası bulunuyor

    © DHA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (866)
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    Denizli Valisi Hasan Karahan, şehirde 2 şüpheli koronavirüs vakası bulunduğunu ve bunların hastanede tedavilerinin sürdüğünü söyledi.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı, Denizli Valiliği'nde alınması planlan tedbirlere ilişkin Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı düzenlendi.

    Toplantının ilk bölümünde İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk tarafından kovid-19 olası vaka tanımına uyarak sağlık kuruluşlarına başvuran hastalara, kesin tanı almış vakalara, kesin tanı almış vakaların temaslılarına yaklaşım, sağlık hizmetlerinin sunumu ve olası vaka yönetimi hususlarında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ayrıca kurumlar arası işbirliği içinde yürütülecek çalışmalar görüşüldü. Toplantının ikinci kısmında ise kentteki tüm kamu hastanelerinin başhekimleri ve özel hastanelerin yetkilileri de yer aldı.

    Denizli'de şüpheli vaka sayısı iki

    Toplantıya ilişkin yazılı açıklama yapan Vali Karahan, daha önce umre ziyaretinden dönmüş olan 192 vatandaşın tamamının sağlık ekipleri tarafından havaalanında kontrolden geçirilip, bilgilendirmelerinin yapıldığını, 14 gün süre ile evlerinde kalmaları ve hiçbir şekilde ziyaretçi kabul etmemeleri hususunda uyarıldığını belirtti.

    Vali Karahan, sağlık ekiplerince de umreden dönen vatandaşların 14 günlük takip süreçlerinin devam ettiğini belirtti. Şehirde şu ana kadar 2 şüpheli vaka olduğunu ve bunların hastanede tetkik ve tedavilerinin sürdürüldüğünü de belirten Vali Karahan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, toplu mekanlardan uzak durmalarını ve kişisel hijyenlerini dikkat etmelerini istedi. Vali Karahan, vatandaşlarımızın hastalıktan etkilenmemesi ve yayılımının önlenmesi için tüm kurumlar arası işbirliği içinde azami dikkat gösterileceğini kaydetti.

    Vali Karahan, vatandaşlardan özellikle Sağlık Bakanlığı'nın ve resmi kurumların uyarı ve tavsiyelerine uymalarını, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız haberlere itibar etmemelerini de istedi.

    Vatandaşlar bilgilendirilecek

    Yeni koronavirüs hastalığı ve tedbirleri, halkı bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda iletişim çalışmalarının Vali Hasan Karahan'ın himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü'nün sorumluluğunda yürütülmesi kararı alındı. Halkın bu konuda bilgilendirmek için Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan broşür, poster ve tüm görsellerin resmi kurumlarda, umuma açık alanlarda, belediye otobüslerimizde ve billboardlarda paylaşılması kararı alındı.

    Toplantıya, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Denizli İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, Denizli İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Berna Öztürk, Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Denizli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Büyüksoy, Denizli Tarım ve Orman İl Müdür Yılmaz Erkaya, PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Çiftçi katıldı.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (866)
    Etiketler:
    Şüpheli, Koronavirüs, Denizli
    Topluluk kurallarıTartışma
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