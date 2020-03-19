İstanbul'da AVM'ler kapanıyor

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. koronavirüs nedeniyle iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını borsaya bildirdi. Nişantaşı'ndaki City's AVM de kapandı.

Tüm dünyayı etkisi altına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok mağaza kepenk indirirken, bazı AVM'lerden de kapatma kararı geldi.

Akasya ve Akbatı AVM'lerin sahibi Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. iki AVM'yi de kapatma kararı aldığını duyurdu.

Şirketten KAP'a yapılan bildirimde şu ifadeler kullanıldı:

"Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız."

City's AVM de kapatıldı

Öte yandan, Sözcü'nün aktardığına göre, İstanbul’un Nişantaşı semtinde bulunan City’s AVM’de kapatıldı.

Ankamall açık, 110 dükkan kapalı

Yeni Gimat GYO ise KAP’a yaptığı bildirimde, sahibi olduğu Ankamall AVM’deki toplam 350 kiracıdan 110 tanesinin koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Yeni Gimat, kamu otoritesinden bir bildirim gelene kalan Ankamall AVM’yi açık tutmaya devam edeceğini duyurdu.

Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği (AYD) bugün öğle saatlerinde yaptığı açıklamada AVM’lerin kapanması yönünde tavsiye kararı verdiklerini açıklamıştı.