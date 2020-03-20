İngiltere’de koronavirüs nedeniyle restoranlarını kapatan KFC: Lütfen polisi aramayın

Koronavirüs salgının dünyaya yayılmasının ardından birçok yiyecek hizmet sunan işletme gibi İngiltere’deki fast food zinciri KFC, restoranlarını kapatıp sadece teslimat hizmetine geçti. Bundan memnun olmayan müşteriler, polisi aramaya başlayınca, KFC, “Lütfen polisi aramayın... Artık 2018 değil” açıklamasını yaptı.

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yaşamın her alanında etkisini gösteriyor. Lokanta, restoran ve marketleri de etkileyen koronavirüs salgını, birçok işletme çalışma saatlerinde ve hizmetlerinde değişikliğe gitti.

İngiltere’de koronavirüsün yarattığı krizden etkilenen fast food zinciri KFC hizmetlerinde bazı değişikliklere gitti. Dev fast food zinciri, virüsün yayılmasını önlemek için tüm restoranlarını kapatıp sadece ev teslimatı, arabaya servis ve paket servislerini devam ettirdi.

Ancak yapılan bu değişiklikler, bazı müşterileri memnun etmedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan KFC sözcüsü, “Misafirlerimiz ve ekiplerimiz bizim önceliğimiz, bu yüzden onları güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Biz bir restoran işletmesiyiz. Bu yüzden hijyen ve sık el yıkama zaten bizim için çok önemli, ancak salgınla birlikte bunu artırdık” dedi.

Bazı ‘öfkeli’ müşterilerin KFC’nin yaptığı değişikliklerle ilgili rahatsızlığını getirmek için polisi aradığını belirten sözcü, işletmenin 2 yıl önce çektiği tavuk tedarik sıkıntısına işaret ederek, "Lütfen kızarmış tavuk için polisi aramayın... Artık 2018 değil" ifadelerini kullandı.

Müşterilerin bir kısmı içeride yemek yiyememekten, bazıları da tavuğun azalmasından şikayet ediyor.

2018'de de polisi aramışlardı

2018 yılında KFC, kızarmış yiyecek eksikliği nedeniyle 900 restoranından 700'ünü kapatmak zorunda kalmıştı. Bunun üzerine birçok müşteri sinirlenip polisi aramaya başlamıştı.

Hatta durumu öyle bir hal almıştı ki, polis, "Lütfen KFC krizi için bizi aramayın. En sevdiğiniz fast-food restoranınızın size sevdiğiniz menüyü sunmuyorsa, bu polisin sorunu değil" açıklamasını yapmak zorunda kalmıştı.