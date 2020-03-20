İtalya'da son 24 saatte 627 kişi daha hayatını kaybetti: Toplam can kaybı 4 bin 32 oldu

İtalya'da koronavirüs salgını nedeniyle 1 günde hayatını kaybeden kişi sayısı rekoru bir kez daha kırıldı. Son 24 saatte 627 kişi daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 4 bin 32 oldu. Ülkede bugün 5 bin 986 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 47 bin 21'e yükseldi.