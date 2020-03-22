Hindistan'da koronavirüs göçü: Onbinlerce kişi trenlere akın etti

Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da koronavirüsle mücadele kapsamında bugünden itibaren geçerli olacak 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' çerçevesinde alınacak tedbirler sıkılaştırılıyor. Maharashtra eyaletinde binlerce kişi, sokağa çıkma yasağı devreye girmeden eyaleti terk etmek için tren istasyonlarına akın etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, koronavirüs tedbirleri kapsamında 22 Mart'tan itibaren ülke çapında 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' uygulanacağını bildirdi. Buna göre, virüsün yayılmasını önlemek için Hindistan halkının evlerinden çıkmamaları teşvik edilecek, toplu taşıma askıya alınacak ve temel ihtiyaç malzemelerinin satıldığı mağazalar hariç tüm alışveriş mağazaları kapatılacak.

​Ülkedenin en kalabalık ikinci eyaleti olan ve Hindistan'da en fazla koronavirüs vakasının tespit edildiği eyalet olarak kayıtlara geçen Maharashtra'da 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' öncesi sokaklarda panik hakim oldu.

The scene at #Pune railway station as the Pune-Patna Express rolls in! Such is the extent of migrant labour heading back home! #CoronaCrisis pic.twitter.com/v7xfYWrUBr — Ananth Rupanagudi (@rananth) March 21, 2020

​Mumbai gibi büyük nüfuslu şehirleri bünyesinde barındıran Maharashtra'nın Sağlık Bakanı Rajesh Tope, son 24 saatte 11 yeni vakanın tespit edilmesiyle 63'e ulaşan koronavirüs vaka sayısında 'büyük artış tespit ettiklerini' dile getirirken, bölgedeki yerel halk ve farklı bölgelerden gelen işçiler ile aileleri, 'gönüllü sokağa çıkma yasağı' devreye girmeden önce eyaleti tahliye etmek için birbirleriyle yarıştı.