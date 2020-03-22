Sırp sanatçılar koronavirüs salgınında en fazla kaybı yaşayan İtalyanlara Çav Bella ile destek verdi.

Sırp Ulusal Tiyatrosu Orkestrası'nın müzisyenleri evlerinde Kovid-19 salgınında dünyada en fazla kaybı veren İtalyanlara moral vermek için ülkenin halk şarkılarından Bella Ciao'yu seslendirdi.

Seyahat kısıtlamalarının ve sokağa çıkma yasaklarının karara bağlandığı, tamamı karantina altında olan İtalya'ya destek amaçlı çekilen videoda Sırp müzisyenler direniş şarkısı Bella Ciao'yu ​​çaldı.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, müzisyenlerin her biri kendi ​bölümlerini evde çekti. Daha sonra tüm bölümler tek bir videoda birleştirildi.

Sırbistan Ulusal Orkestrası'ndan İtalyanlara Çav Bella ile destek https://t.co/sFVwvJ3psx pic.twitter.com/rtAr6CHAcd — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 22, 2020

​Ö​nceki gün de Almanya’nın Bamberg kentinin sakinleri ​k​oronavirüs salgınından en çok etkilenen İtalyanlara destek vermek için ​aynı şarkıyı söyle​miş​ "Bu mükemmel özgürlük şarkısı virüsten kurtuluşumuzun marşı olsun” ​mesajı vermişti.​

53 bin 578 vakanın görüldüğü İtalya'da bugüne kadar 4 bin 825 insan hayatını yitirdi.