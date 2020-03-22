İmamoğlu: İstanbul'da toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım ciddi oranda azaldığını duyurdu. İmamoğlu, sahte 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kullananlar için de kontrollerin sıkılaştırıldığını belirtti.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım ciddi oranda azaldı. Sahte 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kullananlar için de kontroller sıklaştırıldı. Yaş almış büyüklerimizi evde kalmaları için tekrar uyarıyor, diğer vatandaşlarımızı da bu konuda incitici davranmamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaştığı grafiğe göre, iki hafta önce cumartesi günü 424 bin 795 kişi toplu taşımayı kullanırken, sayı dün 83 bin 914’e kadar düştü.

Toplu ulaşımda 65 yaş üstü kullanım ciddi oranda azaldı. Sahte 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı kullananlar için de kontroller sıklaştırıldı. Yaş almış büyüklerimizi evde kalmaları için tekrar uyarıyor, diğer vatandaşlarımızı da bu konuda incitici davranmamaya davet ediyorum. pic.twitter.com/2bo0Bifs0P — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 22, 2020

​İçişleri Bakanlığı, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için dün geceden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması getirdi.