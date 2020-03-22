Rusya’nın ilk koronavirüs yardım uçakları İtalya’ya doğru yola çıktı

Rusya Savunma Bakanlığı yetkilileri, İtalya’ya askeri virolog ve doktorlar ile tıbbi ekipman taşıyan iki Il-76 tipi uçağın başkent Moskova yakınlarındaki Çkalovskiy üssünden havalandığını söyledi.
© AFP 2020 / DIMITAR DILKOFF
Uçağın, İtalya’nın başkenti Roma’ya 30 kilometre uzaklıkta olan bir askeri üsse inmesi bekleniyor.
Rusya, Kovid-19 pandemisiyle mücadelesinde yardımcı olmak adına İtalya’ya toplamda 9 uçak gönderecek. Uçaklarla beraber ülkeye yaklaşık 100 Rus askeri virolog ve doktor gidecek.
Rusya’nın söz konusu yardımları, Devlet Başkanı Vladimir Putin’in İtalyan Başbakan Giuseppe Conte'yle dün yaptığı telefon görüşmesini izliyor.
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