Nil Karaibrahimgil'den karantina şarkısı: 'Bu günler de geçecek'

Koronavirüse karşı alınan önlemeler kapsamında herkes evine kapandı. Ünlü sanatçı Nil Karaibrahimgil de evden çıkmayan sevenlerine moral vermek için bestelediği şarkısını "Şu anki duygularım" notuyla sosyal medyadan paylaştı.

Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi.

Koronavirüsten korunmak için evden çıkmamayı tercih eden ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınlarla takipçilerine moral konserleri veriyor.

'Kanatlarım Var Ruhumda', 'Bu Mudur' ve 'Bütün Kızlar Toplandık' şarkılarıyla bilinen Nil Karaibrahimgil ise bestelediği 'karantina' şarkısını "Şu anki duygularım” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Şarkının sözleri şöyle:

Nasıl oldu biz de anlamadık

Birden evlerimize kapandık

Dünyayı bir virüs mü ne sarmış

Öldürürmüş hiç şakası yokmuş

Özlüyorum arkadaşlarımı

Annemi, babamı özlüyorum

Sokaktan geçen yabancılara

Omuzumla çarpmayı özlüyorum

Nereye kadar bu karantina?

Sen biliyor musun Valentina?

Çiçekler açıyorlar dışarda

Baharın da hiç haberi yokmuş

Geçecek, bu günler de geçecek

Her şey gibi anısı kalacak

Herkesin bir yanı güçlenecek

Herkesin bir yanı solacak

Yan yana durmayı özlüyorum

Size sarılmayı özlüyorum

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