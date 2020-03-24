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17:50 24 Mart 2020
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    Hasan Ruhani

    İran'da koronavirüs kısıtlamaları 3 Nisan'a uzatıldı

    © AA /
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1347)
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    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelindeki kısıtlamaların 3 Nisan'a kadar uzatıldığını açıklarken, hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığını belirtti.

    İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisi dışındaki tüm yetkililerin koruyucu maskeyle katıldığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Ruhani, son günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hastanelere başvuruların ve ölüm oranlarının düşmeye başladığına dikkati çekerek, bunun sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.

    Cezaevlerinden serbest bırakılanların izin süresi uzatıldı

    Salgının kontrol altına alınabilmesi için halkın sağlık yetkililerin tavsiyelerine uyması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Koronavirüs taşıyan bir kişi öksürmeyebilir ve ateşi de olmayabilir ancak gerekli iki metrelik sağlık mesafesine riayet edelim" dedi.

    Ülke genelindeki kısıtlamaların uzatıldığını açıklayan Ruhani, market, manav ve eczane gibi dükkanların halkın ihtiyaçlarının karşılanması için bu kapsamda olmadığını hatırlatarak, "Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu, daha önce 1 Nisan'a kadar durdurduğumuz tüm işler için tatil süresini 3 Nisan'a kadar uzattı" diye konuştu.

    Devlet memurlarının da 3 Nisan'a kadar dönüşümlü olarak çalışmasını isteyen Ruhani, "Bu süreçten çıkabilmemiz için memurların üçte biri işe gitsin. Üçte ikisi ise izinli sayılsın" ifadelerini kullandı.

    Ruhani, tedbirler kapsamında geçici olarak cezaevlerinden serbest bırakılan kişilerin izin süresinin de 19 Nisan'a kadar uzatılmasına karar verildiğini aktardı.

    'Ülkedeki faaliyetler 1 ay askıya alınsın' çağrısı

    Öte yandan, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, İran Meclisi Vatandaşlık Hukuku Fraksiyonu Başkanı Abdulkerim Hüseyinzade, Meclis Başkanı Ali Laricani'ye hitaben yazdığı mektubunda, Kovid-19'la mücadele için acil bir yasa tasarısının mecliste hazırlanıp onaylanması gerektiğini belirtti. 

    Ülkedeki tüm faaliyetlerin bir ay süresince durdurulması çağrısında bulunan Hüseyinzade, Anayasa'nın 79. maddesinin meclise bu yetkiyi verdiğini savundu. 

    Hüseyinzade, mektubunda, "Sevgili vatandaşlarımızın canlarını öldürücü koronavirüsten korumalıyız. İran, tarihi ve insani bir felakete yalnızca birkaç adım uzaklıktadır. Bu durum acil ve doğru kararlar alma kararlılığımızı da güçlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

    Can kaybı 2 bine yaklaştı

    İtalya, İspanya ve hastalığın ortaya çıktığı Çin'in ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

    İran'da bir grup milletvekili, 20 Mart'ta Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye Kovid-19 mücadele için ülke genelinde karantina uygulaması çağrısında bulunmuştu.

    Cumhurbaşkanı Ruhani, salgının etkili olduğu bölgelerin karantinaya alınması önerilerine daha büyük sorunlara yol açabileceği gerekçesiyle karşı çıkmıştı. Ruhani, vatandaşların şehirlerin giriş çıkış noktalarında kontrolden geçirildiğini ve şüpheli durumdaki kişilerin sağlık merkezlerine yönlendirildiğini açıklamıştı. 

    Ülkede virüse yakalananların sayısı 23 bini aşarken can kaybı 1812'ye yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 8 bin 376'sı ise iyileşerek taburcu edildi.

    Salgınla mücadele kapsamında büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

    Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de Nevruz Bayramı tatilinin sonrasına, 3 Nisan'a kadar ertelenmişti. Halkın temel ihtiyaçlarının karşılandığı market, manavlar ve eczanelerin dışındaki alışveriş noktaları da 1 Nisan'a kadar kapatılmıştı. 

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1347)
    Etiketler:
    Koronavirüs, İran, Hasan Ruhani
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