İran, 33 milyon kişiye koronavirüs testi yaptı

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yönetimin ülkedeki 33 milyon kişiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi yaptığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs salgınının en çok vurduğu ülkeler arasında yer alan İran'da vakalarda ve ölümlerde artış sürüyor.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, başkent Tahran'da gazetecilere yaptığı açıklamada tıbbi ekiplerin ülkedeki 33 milyon insana Covid-19 testi yaptığını açıkladı.

Nemeki, test sürecine bakanlığa bağlı 40 bin sağlık personelinin dahil olduğunu belirtti.

Yaklaşık 145 bin kişinin şu anda hastanelerde ve evlerinde karantinaya alındığını söyleyen Nemeki, salgının ilk günlerine kıyasla iyileşme kaydedildiğini, ancak bunun henüz seyahatin mümkün olduğu anlamına gelmediğini dile getirdi.

Bakan, İran nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ının hükümetin önerileri doğrultusunda evden çıkmadığını kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı'ndan iki gün önce yapılan açıklamada, ülkede 1.556 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve toplam vaka sayısının 20.610'a çıktığı bilgisi verilmişti.