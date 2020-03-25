Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Tablosu'na göre Türkiye'de son durum

Sağlık Bakanlığı'nın Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi sayısı ise 26 oldu.

Koronavirüs Bilim Kurul'nun 'eğitim' gündemiyle toplanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ortak basın toplantısı düzenledi.

Koca, Türkiye'de koronavirüs hastalığına ilişkin son gelişmelerin artık Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebileceğini açıkladı.

Bakanlığın sitesinde yer alan tabloda toplam test sayısı, toplam vaka sayısı, toplam yoğun bakım hasta sayısı, toplam entübe hasta sayısı ve toplam iyileşen hasta sayısı verileri yer alıyor.

Bugün açıklanan tabloya göre ise Türkiye'de vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi sayısı ise 26 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Geneli Koronavirüs Tablosu'na göre toplam vaka sayısı 1872, yoğun bakım hasta sayısı 136, entübe hasta sayısı 102, iyileşen kişi sayısı ise 26 https://t.co/aMw54DquWs pic.twitter.com/FCUTviePzR — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 25, 2020

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