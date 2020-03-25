Dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci ülkesi olan Hindistan'da, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yasağa uymayanlara polisin sert müdahalesi ise tepki çekti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en kalabalık ikinci ülkesinde sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Modi’nin açıklamalarına göre gıda, manav, meyve ve sebze satan yerlerin açık kalacağı açıklanırken, “Vatandaşlarımıza evlerine sipariş söylemelerini öneririz” dendi.

Yasağa uymayan vatandaşlar ise polisin sert müdahalesi ile karşılaştı. Hindistan'ın birçok şehrinde güvenlik güçlerinin yasağa rağmen evlerinden çıkan kişilere sopalarla müdahale ettiği görüldü.

Hindistan'da sokağa çıkma yasağına uymayanlara polis sopayla 'müdahale etti' https://t.co/S5d23SpSXs pic.twitter.com/obnw5wNTS9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 25, 2020

​Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Hindistan'ın Pencap bölgesinde polisler, sokağa çıkma yasağına rağmen evlerinden çıkan kişileri yakalayarak onlara egzersiz yaptırdı ve "Biz toplum düşmanlarıyız, evlerimizde oturamıyoruz" cümlelerini tekrarlattırdı.

If you break the curfew, the police in Punjab (India) will force you to do squats while chanting:



"We are enemies of society. We cannot sit at home". #Covid19Indiapic.twitter.com/fTSY35YPVN — Jenan Moussa (@jenanmoussa) March 24, 2020

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