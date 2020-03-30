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    FILE PHOTO: People walk past Berlin's famous KaDeWe shopping center on the Kurfuerstendamm boulevard during the spread of coronavirus disease (COVID-19) in Berlin, Germany, March 26, 2020. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo GLOBAL BUSINESS WEEK AHEAD

    Almanya'da Hessen eyaletinin maliye bakanı Schaefer'in ölümünde koronavirüs krizi bağlantısı

    © REUTERS / Annegret Hilse
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1681)
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    İki gün önce ölü bulunan Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer’in koronavirüs krizinin olası mali sonuçları nedeniyle büyük kaygı duyduğunu belirten Hessen Başbakanı Bouffier "Belli ki çıkış yolu göremedi" dedi.

    Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer’in Cumartesi günü tren raylarında ölü bulunması eyalette üzüntü yarattı. Hessen Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier, 54 yaşında hayatını kaybeden Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili Schäfer’in ölümüne ilişkin olarak Pazar günü Wiesbaden’da açıklamalarda bulundu.

    DW Türkçe’nin aktardığı habere göre koronavirüs krizi nedeniyle Schäfer"in “Çok büyük kaygı duyduğunu düşünmemiz gerekiyor” diyen Bouffier, "Özellikle mali yardım konusunda halkın büyük beklentisinin karşılanıp karşılanmayacağına ilişkin büyük kaygıları vardı" ifadesini kullandı.

    Bu kaygıların Schäfer’in üzerinde baskı yarattığına işaret eden Bouffier, “Belli ki, çıkış yolu göremeyerek, aramızdan ayrıldı” şeklinde konuştu. Schäfer’in ölümünü büyük üzüntüyle karşıladığını belirten Bouffier, bunun “kendisini sarstığını” ifade etti.

    Ölü bulunmuştu

    Wiesbaden Savcılığı ve polis yetkilileri, Hessen Eyaleti Maliye Bakanı Thomas Schäfer’in Hocheim yakınlarında hızlı tren (ICE) hattı üzerindeki raylarda Cumartesi sabahı ölü bulunduğunu açıkladı.

    Savcılık ve polis, “Genel durum, olay yerinde yapılan kapsamlı çalışma, çok sayıda görgü tanığının ifadesi, olay yerindeki konumu ile teknik ve kriminal değerlendirmeler ve incelemeler sonucunda intihar etmiş olabileceği" şüphesi üzerinde durulduğunu açıkladı.

    2010 yılında bu yana eyalette maliye bakanlığı görevini yürüten Schäfer, Eyalet Başbakanı Volker Bouffier’in yerine geçebilecek isimler arasında sayılıyordu. Federal düzeyde de önemli maliye uzmanları arasında sayılan, Schäfer evli ve iki çocuk babasıydı.

    CDU Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer de, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “Thomas Schäfer’in beklenmedik ölümü beni ve CDU’daki herkesi şoke etti” ifadesini kullanarak, ailesine başsağlığı diledi.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (1681)

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    Etiketler:
    Hristiyan Demokrat Birlik, Koronavirüs, Hessen, Thomas Schäfer, Almanya
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