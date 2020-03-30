Evde tıraş eden berbere 3 bin 150 lira ceza

Berber ve kuaför odaları başkanları, dükkanı kaçak olarak açma ya da eve tıraşa gitmenin 3 bin 150 TL cezası olduğu uyarısında bulundu.

Berber ve kuaför odaları başkanları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kapatma kararını sağlık açısından desteklediklerini ancak ekonomik olarak çok zor durumda olduklarını, gıda masraflarını bile karşılayamayacak halde bulunduklarını söyledi.

Berberler ayrıca, ceza yeme pahasına dükkanını açanlar ya da kesim için evlere gidenler olduğunu ancak bunun da 3 bin 150 TL cezası olduğu uyarısında bulundu.

Sözcü'de yer alan habere göre, Kocaeli Berberler Odası Başkanı Mustafa Bozkurt, "Ekonomik olarak esnafımız ister istemez olumsuz yönde etkilendi. Bizler kenarda parası olan bir esnaf kesimi değiliz. Sıkıntı yaşıyoruz. Ucu açık, ne zaman dükkanlarımızı açacağımızın da tarihi belli değil" diye konuştu.

Berberlerin şu anda yüzde 80'inin perişan durumda olduğunu belirten Mersin Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Doğan Gündüz ise "Biz zaten sektör olarak günü birlik yaşayan bir sektörüz. Esnafımızın şu anda yüzde 80’i çok perişan durumda. Ev kirasını, elektrik, su, kredi borçlarını bir tarafa bırakın, günlük mutfak giderini de karşılayamaz durumda" ifadelerini kullandı.

Konya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Veli Baranok da esnafın ekonomik olarak desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, müşterin evlerine giden berberlerin olduğunu söyledi. Baranok, "Bunları da tespit edip, gerekli birimlere söylüyoruz. Uygulamaya uymayanlara 3 bin 150 lira ceza kesiliyor" dedi.