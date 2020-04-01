EURO 2020 play-off maçları eylüle ertelendi

UEFA, haziranda oynanması planlanan EURO 2020 play-off maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
Daha önce de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendiği duyurulmuştu.
UEFA, haziranda oynanması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off maçlarının eylüle ertelendiğini açıkladı.
UEFA, haziranda oynanması planlanan EURO 2020 play-off maçlarının koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayına ertelendiğini açıkladı.
Daha önce de 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) 11 Haziran-11 Temmuz 2021'e ertelendiği duyurulmuştu.
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