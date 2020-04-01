Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin" dedi.

Albayrak, gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Salgınla ve salgının neden olduğu ekonomik tahribatla sonuna kadar mücadele edileceğini belirten Albayrak, "Sağlam finans sektörümüz, kapsayıcı sosyal güvenlik sistemimiz ve güçlü sağlık altyapımızla dünyadaki pek çok ülkeden daha iyi durumdayız" ifadelerini kullandı.

'Var gücümüzle uğraşacağız'

"İşini, gelirini kaybeden vatandaşların sorunlarını ivedilikle çözmek için var gücümüzle uğraşacağız" diyen Albayrak, firmalara, işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurma çağrısında bulundu:

"Firmalarımız işçi çıkarmak ya da ücretsiz izin yerine 'Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvursun, vatandaşımız maaş almaya devam etsin."