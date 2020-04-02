Zaharova: ABD Rusya’nın tedarik ettiği tıbbi yardım tutarının yarısını ödedi

Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova, Washington’un Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele için ABD’ye gönderdiği tıbbi malzemelerin tutarının yarısını ödediğini, ikinci yarının ise Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) tarafından karşılandığını belirtti.

Bugünkü basın toplantısında konuşan Zaharova, Washington’un Rusya’nın Kovid-19 salgını ile mücadele için ABD’ye gönderdiği tıbbi malzemelerin tutarının yarısını ödediğini, ikinci yarının ise RDIF tarafından karşılandığını ifade etti.

Zaharova, “Bilindiği üzere RDIF Rus ve Amerikan ticari işbirliğinde önemli bir rol oynuyor, Rusya’daki Amerikan girişimlerini destekliyor” diye konuştu.

RDIF tarafından bu bağlamda yapılan açıklamada ise koronavirüsle küresel çapta etkili mücadele için iki ülke arasındaki diyaloğun kritik önemine dikkat çekildi:

“RDIF New York’taki hastane ve laboratuvarlara gönderilen malzemelerin tutarının yarısını ödedi. Gereklilik halinde ABD’den kargo tedariki için Amerikan şirketleriyle çalışıyoruz ve Amerikalı partnerlerimizin söz konusu malzemelerin tutarının yarısını ödeyebileceklerini umuyoruz.”

‘Rusya koronavirüsle mücadele kapsamında ABD ile çalışmayı sürdürmeye hazır’

Rusya’nın koronavirüsle mücadele kapsamında gelecekte de ABD ile çalışmaya hazır olduğunu söyleyen Zaharova, şöyle konuştu:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın koronavirüsle mücadelede ortak çabaların önemine ilişkin yaptığı açıklamayı, özellikle de ‘her iki ülkenin de geçmişte birbirlerine insani yardım sağlamış olduğu ve gelecekte de kuşkusuz sağlayacağı, her birimizin hayatını tehdit eden ortak düşmanla baş edebilmek için birlikte çalışmanın zamanı geldiği’ yönündeki ifadeleri dikkate aldık. Bu yaklaşıma tümüyle katılıyoruz. Şimdi birlikte çalışma zamanı geldi.”

‘Çin’e koronavirüsle mücadele kapsamında sağladığı insani yardım için minnettarız’

Rus diplomat, Rusya’nın Çin’e koronavirüsle mücadele kapsamında sağladığı insani yardım için minnettar olduğunu dile getirdi:

“Çin tarafına Rusya’ya yollamış olduğu insani yardım malzemeleri için teşekkürlerimizi ifade etmek isteriz. Dün Rus Hava-Uzzay Kuvvetleri’ne ait uçaklarla Pekin’den Moskova’ya Çin yönetimi tarafından karşılıksız olarak sağlanan tıbbi malzemeler gönderildi.”

Daha önce Çin’in Rusya’ya maske, termometre ve koruyucu kostümlerden oluşan toplam 26 tonluk insani yardım malzemeleri gönderdiği açıklanmıştı.