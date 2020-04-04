İstanbul Valisi Yerlikaya'dan terhis olacak askerle ilgili açıklama

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehire araç giriş çıkışlarının kapatılmasının ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya terhis olacak askerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Bedelli askerlikten terhis olacakların İstanbul’dan ayrılmalarında kısıtlama yoktur. Terhis belgesi yeterlidir. Terhis olacak askeri almak için özel araç ile gelecek 1 kişinin; oturduğu ilden “Seyahat İzin Belgesi”alması şartıyla İstanbul’a giriş ve çıkışına izin verilecektir" ifadelerini kullandı.