Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine 1 milyon euro bağış

Barselona Hastanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon euro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.
Katar ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar Barcelona'da forma giymişti.
Xavi donates €1m to Barcelona hospital to help fight coronavirus https://t.co/PM9nMapqae pic.twitter.com/zJsuAxHKDo— Goal Africa (@GoalAfrica) April 4, 2020
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