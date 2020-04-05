Koronavirüs sebebiyle karantinada olan İngiltere Başbakanı Johnson, hastaneye kaldırıldı: 'Solunum desteği alacak'

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamada, "Başbakan, doktorunun tavsiyesi üzerine bu akşam testler için hastaneye kaldırıldı." ifadesine yer verildi.

55 yaşındaki Başbakan'ın Kovid-19 belirtileri göstermeye devam ettiği kaydedilerek, hastaneye kaldırılmasının tedbir amaçlı olduğu vurgulandı.

Johson'ın ofisinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Doktorunun tavsiyesi üzerine Başbakan, bir takım testler için hastaneye kaldırıldı. Koronavirüs testi pozitif çıktıktan 10 gün sonra halen inatçı koronavirüs semptomları göstermeye devam ettiği için, bu tedbir amacıyla atılan bir adım."

RIA haber ajansına konuşan İngiliz ulusal sağlık sistemi yönetimi içerisindeki bir kaynak, Johnson'ın yapay solunum desteği alacağını bildirdi.

Söz konusu kaynak, "Johson acil bir şekilde hastaneye kaldırdı. Akciğerlerine solunum desteği sağlanacak." dedi.

Görüntüsü dikkat çekmişti

Ateş ve öksürük gibi belirtiler gösteren Johnson'ın 27 Mart'ta yapılan testi pozitif çıkmıştı.

O tarihten beri kendini izole eden Başbakan Johnson, 3 Nisan'da yayınladığı videoda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kendimi daha iyi hissediyorum ve 5 günlük tecride rağmen ne yazık ki hala bir semptomum var, küçük bir semptom. Hala ateşim var ve bu nedenle hükümetin tavsiyesi uyarınca, bu belirti gidene kadar kendimi tecrit etmeyi sürdürmem gerekiyor."

Johnson'ın bu videosuyla 2 Nisan akşamı sağlık çalışanlarını alkışlaması sırasında çekilen görüntüsünde, hastalığın üzerinde yol açtığı etki dikkati çekmişti.