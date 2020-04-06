Rusya Başbakanı Mişustin: Yurtdışındaki Ruslar bu akşamdan itibaren ülkelerine dönebilecek

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, yardımcılarıyla yaptığı toplantıda yurtdışındaki Rusların ülkelerine dönmesinin sağlanacağını ve ilk seferin bu akşam yapılacağını belirtti. Mişustin, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) zarar gören sektörlerin listesini de açıkladı.

Rusları yurtdışında getirecek tüm uçuşlarının ertelenmesinin Rusya'nın vatandaşlarının tahliyesinden vazgeçtiği anlamına gelmediğini kaydeden Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, isteyen herkesin evlerine dönmeleri için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Yurtdışındaki Ruslara sorumluluk bilinciyle hareket etme ve yalnızca gerçekten gerekli olması halinde dönüş uçağı için başvurusunda bulunma çağrısında bulunan Mişustin, bazı kişilerin başvuru yapmasına rağmen uçağa gelmediklerini ve uçakların boş halde döndüğünü, dolayısıyla diğer dönmek isteyen kişilerin bu fırsatı kaçırdığını vurguladı.

Mişustin, yurtdışındaki Rusları tahliye edecek seferlere bu akşam başlanacağının altını çizdi.

Rusya'da koronavirüsten en fazla zarar gören sektörleri sıralayan Mişustin, listede otomotiv, hava taşımacılığı, fizik kültür, spor, turizm, otelcilik, hazır yiyecek, kültür ve eğlence, eğitim, konferans ve sergi, kişisel temizlik ve güzellik sektörlerine yer verdi.

Mişustin, listedeki sektörlerde faaliyet yürüten işletmelerin 30 Eylül'e kadar bankalara başvurarak kredi ödemelerini erteleme hakkına sahip olacağını ekledi.

Rusya’da koronavirüsle mücadele merkezinin yaptığı açıklamaya göre, gece yarısından itibaren Rus vatandaşlarını yurtdışından getirecek olan uluslararası uçuşlar da askıya alınmıştı.

Açıklamada, dönüş uçuşları için özel bir program oluşturulacağı, kendileri hakkında gerekli bildirimde bulunan vatandaşlara yurtdışında kalacakları süre için sosyal yardım yapılacağı, gerekmesi halinde vize sürelerinin uzatılacağı belirtilmişti.