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13:47 07 Nisan 2020
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    Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da korona virüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu.

    Kırklareli ve Bitlis'te birer köy karantinaya alındı

    © İHA / SERDAR ŞAHİN - TANSU EDİP GÖKBUDAK-AW985124
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2207)
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    Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü ile Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyü, karantinaya alındı. Kurudere köyü, Trakya’da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu.

    Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

    Tatvan Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı Dönertaş köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Tatvan'a bağlı Dönertaş köyünde, Kovid-19 pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle, bu köyümüz bugün saat 20.00'dan itibaren karantinaya alınmıştır. Köye tüm giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

    Tatvan'da, 1 Nisan'da da ilçe merkezinde 9 apartman ile Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri karantinaya alınmıştı.

    'Trakya'da karantinaya alınan ilk köy'

    Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kurudere köyü, Trakya’da koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ilk köy oldu. Köye giriş ve çıkışlar jandarma ekipleri tarafından durdurulurken, 2 kişinin koronavirüs pozitif çıktığı 350 nüfuslu köyden sadece muhtarlık izin belgesi eşliğinde tarımsal faaliyetler için çıkış yapılıyor.

    Karantina - jandarma
    © AA / Sebahatdin Zeyrek
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    Kırklareli Valiliği’nin dün akşam yaptığı duyuruyla birlikte, 2 kişinin koronavirüs pozitif çıkması ve köydeki insanlarla temasa geçmesi sonucu Kurudere köyü 16.00 itibariyle karantina altına alındı. Karar doğrultusunda köyün tüm giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından bariyerlerle kapatılarak kontrol altına alındı. Trakya’nın ilk karantina altına alınan köyünden çıkış sadece tarımsal faaliyet amacıyla köy muhtarlığından alınan izin belgesiyle yapılabiliyor.

    Belediye maske ve eldiven dağıttı

    Öte yandan, karantina kararının çıkmasının ardından Pınarhisar Belediyesi ekipleri köye gelerek dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler daha sonra köy sakinlerine maske ve eldiven dağıttı. Tüm bunların yanı sıra Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre köyde koronavirüs hastası 2 kişinin tespit edildiği ve bu kişilerin köy halkıyla temas ettiğinin anlaşılması sonucu karantina kararı alındığı ve karantinanın 14 gün süreceği belirtildi. Karantinanın uzatılıp uzatılmamasına 14 gün sonunda yapılacak değerlendirme sonucunda karar verilecek.

    Konu:
    Çin’de başlayan koronavirüs salgını (2207)

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    Etiketler:
    Koronavirüs, Kırklareli, Köy, Bitlis, Karantina
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