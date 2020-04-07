Bilim insanlarına göre tıbbi maskeler virüslere karşı ne kadar etkili?

Uluslararası bir bilim insanı ekibinin Natural Medicine dergisine yayınlanan makalesine göre, tıbbi maskeler Kovid-19’un yayılma hızını düşürmede etkili olabilir.
Laboratuvar ortamındaki deneylerde maskeler enfekte hastalardan yayılan çeşitli virüs partiküllerinin sayısını önemli ölçüde azalttığı gözlendi.
Virüs partikül sayıları Gesundheit II isimli, insan soluk alıp verişini taklit edebilen ve havadaki numuneleri analiz eden özel bir cihazla tespit edildi.
Deneyde solunum yolu viral enfeksiyonları taşıdığından şüphelenilen 246 gönüllü yer aldı. Hong Kong Üniversitesi’nden uzmanlar, maske takan 111 hastanın soluduğu hava taneciklerindeki virüs partikül sayısının kayda değer ölçüde düştüğüne dikkat çekti.
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