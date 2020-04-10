Guardian: İngiltere'de huzurevlerinde ölen yaklaşık 1000 kişi resmi can kaybı rakamlarına dahil edilmedi

İngiliz Guardian gazetesi, İngiltere'de 1000'e yakın kişinin koronavirüs sebebiyle ya da şüphesiyle bakım evlerinde öldüğünü, ancak resmi rakamlara dahil edilmediğini ileri sürdü.

Guardian'ın haberine göre İngiltere'nin en büyük hayır kurumu bakım hizmeti sağlayıcısının 120'den fazla sakininin son üç hafta içinde virüsten öldüğü düşünülürken, başka bir huzurevi ağının 88 ölüm kaydettiği bildiriliyor.

Rakamlardaki uçurum bakanların koronavirüsün toplumun en zayıflığı üzerindeki etkisini hafife aldıkları ve kuşatılmış huzurevleri ve işçilerine yeterince yardım edemediği konusunda uyarılara neden oldu.

Care England isimli bakım hizmeti sağlayıcısı, bakım evlerindeki ölü sayısının 1000'e yakın olduğunu tahmin ettiklerini bildirdi. Resmi rakamlara göre ise yalnızca 27 Mart haftasında 20 kişinin bakım evlerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Diğer hanelerde de, savunmasız nüfusa bakan bakım çalışanları yeterli kişisel ve virüsün hızını ölçmeye yarayan test ekipmanları olmadığını söyleyerek düzinelerce ölüm bildirdi.

Bakım endüstrisi ve Alzheimer Derneği, virüsün şimdi İngiltere'de yaklaşık 400.000 kişiye bakan yerleşkelerinin neredeyse yarısında aktif bir biçimde yayıldığına inandıklarını söylüyorlar. Bu oran, Salı günü İngiltere hükümeti başhekimi Profesör ChrisWitty'nin huzurevlerinin yalnızca %9'undan fazlasında koronavirüs var tahmininden daha yüksek.