Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Johnson ilk kez görüntülendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yakalanan ve geçen günlerde başbakanlık konutunda kendini karantinaya alan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı.
Yoğun bakımda 3 gece geçirmesinin ardından dün St. Thomas Hastanesi'nden taburcu edilen Johnson ilk kez görüntülendi. Yetkililer Başbakan Johnson’ın durumunun iyiye gittiğini, iyileşmenin ilk aşamasında olduğunu belirtti.
Johnson'ın yoğun bakımdan çıkarıldığı sırada hastanede görev yapan sağlık personeli tarafından dakikalarca alkışlandığı görülürken, Johnson’ın yoğun bakımından sedye ile çıkarıldığı anlar kameralara yansıdı.
Yoğun bakımdan çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ilk kez görüntülendihttps://t.co/bOPbxHO1Jz pic.twitter.com/yEwNumkWpX— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 11, 2020
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