ABD’den Rusya’ya koronavirüs getirildi

Aşı çalışmaları için incelenmek üzere ABD’den Rusya’ya yeni tip koronavirüs örneği getirildi.

Tomsk Gümrük Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 virüsünün yayılmasını önlemeye yönelik çalışmalar kapsamında, incelemeler ve aşı geliştirilmesi için ABD’den Moskova bölgesine numune getirildi.

Gümrük birimine 10 Nisan’da ulaşan virüs partikülleri küçük bir şişenin içinde ve yükün toplam ağırlığı 88 gram.

Numune özel bir soğutucu konteynerin içinde muhafaza ediliyor ve prosedürlere aykırı bir durum bulunmuyor.