Rus Büyükelçi: Rusya ve Türkiye turizm sektörünün en kısa zamanda yeniden canlanmasına ilgi duyuyor

Rus basınına konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rus Büyükelçi Yerhov, Türk operatörlerin koronavirüs pandemisinin yenilgiye uğratılmasının ardından turizm sektörünün en kısa zamanda yeniden çalışmaya başlaması yönündeki umutlarını paylaştığını ifade etti.

'TÜRSAB'dan gelen mektupta dile getirilen umudu paylaşıyoruz'

Yerhov, "Bu günlerde Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’nden (TÜRSAB), en kısa zamanda pandeminin üstesinden gelineceği ve her şeyin normale döneceği umudunun dile getirildiği bir mektup aldım. Bu yöndeki umutları paylaşıyorum, Rusya da buna aynı şekilde ilgi duyuyor" diye konuştu.

Türk yetkili kurumların ve Rus yönetiminin ‘bu belanın mümkün olduğunca hızlı ve etkili bir şekilde durdurulması ve nihayetinde üstesinden gelinmesi için gerekli tüm önlemleri alacaklarından’ emin olduğunu belirten Yerhov, sözlerini şöyle sürdürdü:

‘Ülkelerimiz turizm sektöründe işbirliğini ilerletmeye kararlı’

“Burada söylendiği üzere ‘koronavirüs bizden daha güçlü değildir’. Sonuç olarak, her iki ülkenin de turizm sektöründe bu kadar çok ihtiyaç duyduğu işbirliğini ilerletmeye kararlı.”

‘Pandeminin Türkiye’nin turizm sektörüne, aynı tüm dünya turizm endüstrisine olduğu gibi ciddi bir darbe indirdiğini’ belirten Yerhov, "Burada geleneksel olarak sezon nisan sonu açılıyor ve ekim ortalarına kadar sürüyor. Bu yıl olağan düzen bozulmuş oldu. Turizm sektörünün temsilcileri, yakın gelecekte neler yapılacağı konusunda karar verebileceklerini umuyor" ifadelerini kullandı.

‘Gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz’

Daha önce ‘kesinlikle sadece tahmini olarak bu yol mayıs ayının sonlarına doğru denk gelen Ramazan Bayramı’na doğru iç turizmde canlanma olabileceği ve ardından ülkenin yavaş yavaş yabancı turistlere de açılabileceği umudunun dile getirildiğine’ dikkat çeken Yerhov, şunları söyledi:

“Bunun yanı sıra elbette ki hem Türkiye’de, hem de dünya genelinde her şeyin ne şekilde gelişeceğine bağlı olacağına dair çekinceler de vardı. Bu nedenle gelişmeleri izlemeye devam ediyoruz.”