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05:54 16 Nisan 2020
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    Hırvat basını, Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı farklı ölüm oranlarının nedenlerini araştırdı

    © REUTERS / ERIC GAILLARD
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (41)
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    Hırvat 'Advance' haber portalı, Avrupa ülkelerinde yeni tip koronavirüsle enfekte olan insanların sayısını karşılaştırdı ve kıtanın doğusu ve batısındaki Kovid-19 kaynaklı ölüm oranlarını hangi faktörlerin etkileyebileceğini araştırdı.

    Portal, Avrupa ülkelerini Sovyetler Birliği'nin dağılmasından önce sosyalist blokta yer alan ülkeler ve Batı Avrupa ülkeleri olarak iki gruba ayırdı. Portal, Rusya'nın Asya kısmının nüfusu ile birlikte bölgede toplam 740 milyon insanın yaşadığını belirtti.

    Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ının Doğu Avrupa ve yüzde 60'ının Batı Avrupa'da yaşadığı belirtilen makalede, 9 Nisan’daki verilere dayanarak enfeksiyon vaka sayısında ikisi arasında 60 kat farka dikkat çekildi.

    Vaka sayısı gizleniyor mu?

    Makalenin yazarı, bu farka neyin sebep olabileceğini araştırdı. Versiyonlardan birine göre, gerçek vaka sayısı gizleniyor olabilir. Ancak, istatistiklerin tahrif edilmesi iddialarının politik olduğunu ve veriler sahte olsa bile, Doğu Avrupa arasındaki uçurumu ciddi şekilde değiştirmeleri pek olası görünmüyor.

    Yazar aynı zamanda, hastalık ve ölüm sayısını az göstermekle suçlanan Çin'i örnek göstererek, son zamanlarda salgına karşı zafer ilan eden ve tüm bölgelerde karantinayı kaldıran bu ülkenin kendi ayağına sıkacağına ihtimal vermediğini belirtiyor.

    Fransa-koronavirüs
    © AA /
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    Bir başka olası neden, bir ülkeden diğerine farklı sayıdaki seyahatler; yazar, Batı Avrupa ve Polonya, Romanya veya Ukrayna arasındaki uçuş sıklığı farkını örnek göstererek, uçuş sıklığının ilkinde daha fazla olduğunu ve bunun da genel duruma çok fazla etki etmediğini düşünüyor.

    Yazar, Kovid-19’un çok bulaşıcı olduğunun bilindiğini ve yayılması ile sıkı önlemlerin uygulanması arasında yeteri kadar zaman geçtiğine vurgu yaparak, virüsün Doğu Avrupa’da da yeteri kadar yayıldığını hatırlatıyor.

    'Doğu Avrupa'da tedbirler daha sıkı'

    Farklılığın bir diğer nedeninin ise mantalite olabileceğini belirten yazar, batılı ülkelerde insanlara bazı şeyleri dayatmanın zor olduğunu, doğuda ise birçok kişinin emirleri tartışmadan yerine getirdiğini ve mevcut durumda bunun muhtemelen bir kurtuluş işlevi gördüğünü belirtiyor.

    Yazar ayrıca, Doğu Avrupa ülkelerinde alınan tedbirlerin ABD ve Batı Avrupa'ya kıyasla daha sıkı olduğuna da dikkat çekiyor.

    Makalede tanımlanan dördüncü neden genetik olarak gösteriliyor. Doğu Avrupa’daki nüfusun çoğunun Slav ırkından olduğunu belirten yazara göre, bu insanlar 'spesifik genetik özelliklere' sahip.

    Brüksel'deki AB Konseyi binasının camlarına Avrupa Komisyonu binasının aksi vurunca
    © REUTERS / Francois Lenoir
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    Bununla birlikte yazar, etnik grup ile Kovid-19 mortalitesi arasındaki ilişkinin ancak virüsün incelenmesinden sonra anlaşılabileceğini vurguluyor.

    Yazara göre, Kovid-19 kaynaklı morbidite ve mortaliteyi etkileyen bir başka faktör BCG aşısıdır. Doğu Avrupa'da bu aşı hala kullanılıyorken, Batı Avrupa bu uygulamadan çoktan vazgeçti.

    Verem aşısı faktörü

    İspanya ve Portekiz’i karşılaştıran makalenin yazarı, Portekiz’de tüberküloza karşı aşılar yapılırken, İspanya’nın BCG aşısını red ettiğini hatırlatarak, Portekiz'in komşusundan beş kat daha az bir nüfusa sahip olduğunu, ancak enfekte olan insan sayısının on kattan fazla farklılık gösterdiğini ve İspanya’daki ölüm oranının 39 kat daha fazla olduğunu belirtiyor.

    Yukarıdaki teorilerin tümünün bu anomaliye uygulanması durumunda, BCG ile ilgili olanının en makul olduğunun görüleceğini kaydeden yazar, buna ek olarak, tüberküloza karşı aşıların yapıldığı doğuda ölüm oranının, bu tür aşıların yapılmadığı batıdan daha düşük olduğu Almanya'ya dikkat çekiyor.

    Yazar, henüz incelenmediği için BCG'nin yeni koronavirüs üzerindeki etkinliğini tartışmak için çok erken olduğunu, ancak Doğu Avrupa'nın ABD veya İtalya'da meydana gelen 'dram' dan kaçınmayı şimdilik başardığını belirtiyor.

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (41)
    Etiketler:
    Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Aşı, tüberküloz, Çin, Karşılaştırma, Salgın, Kovid-19, Koronavirüs, Avrupa
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