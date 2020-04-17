Gorbaçov, dünya liderlerinin Kovid-19'la mücadele için en azından ne yapabileceklerini anlattı

Gorbaçov, Amerikan Time dergisi için bir makale kaleme alarak Kovid-19 pandemisinin dünyadaki etkilerini ve bununla mücadele için yapılması gerekenleri anlattı.

Pandemiyle birlikte kaynakların askeri hedeflerden insanların güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalara yönlendirilmesi gerektiğinin görüldüğünü anlatan Gorbaçov, küresel ekonominin, uluslararası ilişkilerin, siyasi düşüncenin askeri perspektiften uzaklaşması ve bu konunun en üst uluslararası düzeyde ele alınması gerektiğini de söyledi.

'Pandemiden sonra BM acilen toplanmalı'

Gorbaçov, "Bu nedenle, durum istikrara kavuşur kavuşmaz BM'ye acilen toplanmaları için çağrı yaptım. Küresel gündem tamamıyla değişmeli. Tüm ülkelere askeri bütçelerini yüzde 10-15 kısmayı taahhüt etmelerini öneriyorum. Bugün liderler, en azından bunu yapabilir" dedi.

Gorbaçov, hükümetlerin silahlanma yarışına devasa kaynaklar aktarmaya devam etmeleri halinde tüm çabaların boşa gideceğinin altını çizerek, kaynakları insanların güvenliği için harcama önerisinde bulundu.

'Eşitsizlik sorunu artıyor'

Pandeminin bugün tüm ülkeleri tek bir tehditle karşı karşıya bıraktığını ve hiç kimsenin tek başına bu yeni tehditle başa çıkamayacağını kaydeden Gorbaçov, "Kovid-19 ve sonuçları, günümüzde en çok dar gelirlileri etkiliyor, bununla birlikte eşitsizlik sorunu derinleşiyor. Pandemiden sonra dünyanın iyiye gitmesi için küresel stratejiye, herkesin katıldığı koordineli eylemlere ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Gorbaçov, "Bugün en önemli görevimiz bu sinsi düşmanı alt etmek ancak bu bela geride kaldığında nasıl yaşayacağımızı da düşünmeliyiz" diye ekledi.