İsveç Prensesi Sofia gönüllü olarak hastanede çalışacak

3 günlük sağlık eğitimi alan İsveç Prensesi Sofia, koronavirüsle mücadele etmek için Stockholm’de bir hastanede gönüllü olarak çalışacak. Prensesin hastalara doğrudan hastalarla temasta olmayacak.

İsveç Prenses Sofia bu hafta onursal başkanı olduğu Sophiahemmet Hastanesi'nde koronavirüsle müücadele etmek için gönüllü olarak çalışmaya başlayacak.

Princess Sofia of Sweden Scrubs in at Hospital to Clean and Cook During Coronavirus Outbreak https://t.co/s5UZwp4kCX — People (@people) April 16, 2020

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80 kişiyle birlikte çevrimiçi olarak 3 günlük acil sağlık eğitimini tamamlayan 35 yaşındaki prenses, koronavirüs salgını nedeniyle yoğunluk yaşanan hastanede çalışacak.

Princess Sofia of Sweden has after taking a 3-day course volunteered to help out during the C-19 pandemic at the Sofiahemmet hospital in Stockholm. Princess Sofia has been the honorary chairperson of the hospital since 2016. pic.twitter.com/8hiAIFe1Ki — JR (@Jakreg76) April 15, 2020

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Kraliyet Divanı'ndan yapılan açıklamada, "Kendimizi içinde bulduğumuz bu krizde, prenses sağlık çalışanlarının ağır iş yükün hafifletmek amacıyla gönüllü olarak katılıp ve katkıda bulunmak istiyor" denildi.

Sophiahemmet Hastanesi sözcüsü Pia Hultkrantz, prensesin doğrudan hastalarla çalışmayacağını, mutfak işlerinde, dezenfekte işlemlerinde ve temizlikte yardımcı olacağını söyledi.

Prenses Sofia, Prens Carl-Philip'le evli. Prenses'in iki oğlu bulunuyor.