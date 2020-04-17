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15:33 17 Nisan 2020
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    Almanya - koronavirüs

    Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Salgın şimdilik yeniden kontrol altında

    © AP Photo / Michael Kappeler
    Koronavirüs salgını
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    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (52)
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    Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Almanya'da şimdilik yeniden kontrol edilebilir durumda olduğunu söyledi.

    Spahn, Robert-Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin sonuç verdiğini belirtti.

    Vaka sayılarındaki artışın ciddi şekilde azaldığını kaydeden Spahn, "Salgın bugün yeniden kontrol edilebilir durumda. 12 Nisan'dan sonra her gün iyileşenlerin sayısı virüsün bulaştığı kişi sayısından daha yüksek seyretti" dedi.

    Spahn, Kovid-19 bulaşan 130 binden fazla kişiden yaklaşık 80 bininin iyileştiğini dile getirdi.

    Alının tedbirler sonucunda sağlık sisteminin de zor duruma girmesinin engellendiğinin altını çizen Spahn, Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının önlemlerin dikkatli ve kademeli bir şekilde gevşetme kararı almalarından memnun olduğunu ifade etti.

    Salgının bitmediğine işaret eden Spahn, "yeni bir normal durum" oluşturarak bundan sonra virüsle nasıl yaşanabileceğinin konuşulması gerektiğine dikkati çekti.

    ‘Herkese test yapmak mantıklı değil’

    Spahn, Almanya'da şimdiye kadar 1.7 milyondan fazla  Kovid-19 testinin yapıldığını, bunun haftada yaklaşık 350 bin teste tekabül ettiğini vurguladı.

    Herkese test yapılmasının gerekeli olmadığını savunan Spahn, "Bu mantıklı da değil. Testten yarım saat sonra, test edilen kişiye virüs bulaşabilir. Test anlık görüntüdür" dedi.

    Spahn, bundan sonra sağlık personeline daha fazla test uygulayacaklarını belirtti.

    'Maskeler Almanya'da üretilecek'

    Sağlık Bakanı Spahn, Almanya'da maske üretilmesi konusunda yapılan ihaleyi alan yaklaşık 50 şirketin, ağustos ortasından itibaren her hafta 10 milyon FFP2 tipi maske ve 40 milyon da ameliyat maskesi üreteceği bilgisini paylaştı.

    RKI Başkanı Wieler de ülkede salgının yayılması önleme konusunda olumlu gelişmeler olduğunun altını çizerek, "Hala bu salgının başında olsak da Almanya'da inşa ettiğimiz kontrol stratejisinin başarılı olduğunu görebiliyoruz" dedi.

    Buna karşın Kovid-19'dan ölenlerin sayısında artış olduğuna da dikkati çeken Wieler, sağlık personeli arasında da vaka sayılarının yükseldiğini sözlerine ekledi.

     

    Konu:
    Koronavirüs Batı'ya sıçradı: Avrupa eve kapandı (52)

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    Etiketler:
    Angela Merkel, Lothar Wieler, Jens Spahn, Salgın, Koronavirüs, Almanya
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