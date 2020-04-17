Moskova Belediyesi, başkentte salgının zirve noktasının ne zaman görüleceğini açıkladı

Basın toplantısı düzenleyen Rakova, Moskova'da yürütülen Kovid-19'la mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Başkentin sağlık sistemindeki yükün kat be kat arttığını ve yatakların servislere göre dağılımı konusunda hummalı çalışma yürütüldüğünü anlatan Rakova, "Ancak Moskovalılar, önceden olduğu gibi diğer alanlarda da tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor. Bu nedenle hem koronavirüsle mücadele edilen servislerde hem de diğer hastanelerde yük giderek artıyor" dedi.

Moskovalı doktorlara özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Rakova, bu özveriyi gören başkentlilerin sağlıklarına ve çevresindekilere daha fazla sorumluluk bilinciyle yaklaşacağından ve Moskova'nın yakında olağan ritmine döneceğinden emin olduğunu vurguladı.

Rakova, Kovid-19'la mücadelenin sonuçlarının sadece doktorlara değil, aynı zamanda hükümetin kararlarına ve vatandaşların izolasyona uyma konusundaki bilinçli davranışlarına bağlı olduğunun da altını çizdi.