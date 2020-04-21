Brezilya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 383 kişi öldü

Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 383 artışla 2845’e, tespit edilen vaka sayısı 1927 artarak 40 bin 581’e yükseldi.

Nüfusu 210 milyona yaklaşan Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Bölgede ilk Kovid-19 vakası ve virüs kaynaklı ölüm Brezilya'da gerçekleşmişti.